Cette carte blanche, proposée à l’association Braquage pour célébrer ses vingt ans, regroupe des films piochés dans la collection de Light Cone ainsi que d’autres provenant de cinéastes ou d’autres institutions.

Elle invite le spectateur à repenser les surfaces, autant celles de l’image et de son support que celles de l’écran, réceptacle des magies noires cinématographiques. Les fêlures, sonores autant que visuelles, activent en nous des possibilités inédites de confrontations, de contradictions mais aussi de découvertes de territoires neufs investis par des cinéastes qui, au sein même du cinéma, explorent des matières ignorées. Fêlures temporelles, où accélération, ralenti et inversion offrent des ouvroirs de perceptions (Lucien Bull, Bruce Conner, Louise Bourque), fêlures spatiales qui font de chaque photogramme un univers en soi (Sandy Ding, le collectif auteur de Rebenty, Cécile Fontaine, Frédérique Devaux, Christina Battle, Peter Tscherkassky), fêlures sonores perturbant notre confort d’écoute (Michael Snow, John Smith et Ian Bourn). Les films de cette programmation circulent allégrement d’une fêlure à l’autre.

Nous avons voulu solliciter le musicien Thibault Walter pour accompagner un film de Sandy Ding, comme il l’avait fait alors que Braquage accueillait à Paris ce cinéaste.

Cette séance est dédiée à celles et ceux qui se sont investi.e.s tout au long de ces années au sein de Braquage, et au cinéaste Philippe Cote.

AU PROGRAMME

PRELUDE

de Michael SNOW

2000 / 35mm / couleur / sonore / 4′ 00

THE KISS

de Ian BOURN & John SMITH

1999 / DCP / couleur / sonore / 5′ 00

BULLES DE SAVON

de Lucien BULL

1904 / DCP / n&b / muet / 2′ 00

BREAKAWAY

de Bruce CONNER

1966 / 16mm / n&b / sonore / 6′ 00

THE RADIO WAVE OF BLOOD BENEATH THE DIRT ICE AND FLOWERS

de Sandy DING

2006 / 35mm / n&b / silencieux / 8′ 00

REBENTY

(Film collectif)

2018 / 16mm / n&b / sonore / 5′ 00

L’ÉCLAT DU MAL

de Louise BOURQUE

2005 / 35mm / couleur / sonore / 8′ 00

LA FISSURE

de Cécile FONTAINE

1984 / 16mm / couleur / silencieux / 2′ 00

THE DISTANCE BETWEEN HERE AND THERE

de Christina BATTLE

2005 / 16mm / couleur / sonore / 7′ 50

BRIN(S) D’IMAGES

de Frédérique DEVAUX

1998 / 16mm / couleur / sonore / 5′ 00

TRAIN AGAIN

de Peter TSCHERKASSKY

2021 / 35mm / n&b / sonore / 20′ 00

PRELUDE (Michael Snow, 2000)