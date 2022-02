Scratch Projection : À LA DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE CHICK STRAND Cinéma Luminor Hôtel de Ville, 8 mars 2022, Paris.

Double séance dédiée à Chick Strand (1931-2009), cofondatrice avec Bruce Baillie de la coopérative Canyon Cinema en 1961, est une cinéaste pionnière, dont les films figurent parmi les œuvres fondatrices de l’underground américain de la côte ouest.

« Strand a découvert un extraordinaire lyrisme sensuel, à la fois dévergondé et discipliné. »

David E. James, The Most Typical Avant-Garde

« Chick Strand (1931-2009), cofondatrice avec Bruce Baillie de la coopérative Canyon Cinema en 1961, est une cinéaste pionnière, dont les films figurent parmi les œuvres fondatrices de l’underground américain de la côte ouest. Son œuvre combine de manière très poétique des éléments de type documentaire avec des questions ethnographiques (elle était diplômée d’anthropologie) et des techniques expérimentales. Au cours de sa longue carrière, elle a effectué plusieurs voyages au Mexique, réalisant des portraits de personnes qu’elle rencontrait autour de Guanajuato. La caméra de Strand est toujours en mouvement, essayant de saisir les sujets et les détails en gros plan, en tenant son téléobjectif à la main. « J’aime tenir la caméra près de mon corps lorsque je filme », dit-elle. Sa technique très personnelle – une signature inimitable – produit des images très lyriques et sensuelles, ainsi qu’un renouvellement rigoureux du portrait filmé et du documentaire ethnographique. Strand a toujours refusé l’étiquette de féministe, insistant sur le fait qu’elle ne s’intéressait pas à la politique mais plutôt à ses propres connexions intuitives et passionnées avec les gens, la lumière, le son et la vision. Son mélange d’érotisme, d’intimité et de poésie visuelle est un hymne joyeux à la vie et aux femmes. »

— Federico Rossin

Tous les films de ce programme proviennent de nouveaux tirages en 16mm, à l’exception de Guacamole dont la copie est projetée avec l’aimable autorisation des Archives du Film Expérimental d’Avignon (AFEA). A noter que les copies 16mm de Anselmo, Mosori Monika et Soft Fiction sont quant à elles des restaurations récentes de l’Academy Film Archive. Light Cone remercie chaleureusement le restaurateur de films Mark Toscano qui a préservé ces œuvres de Chick Strand et a facilité leur entrée dans le catalogue de Light Cone.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE CHICK STRAND I



Mardi 08 mars 2022 à 19h30

ANSELMO

de Chick STRAND

1967 / 16mm / coul-n&b / sonore / 3′ 00

COSAS DE MI VIDA

de Chick STRAND

1976 / 16mm / couleur / sonore / 25′ 00

ANSELMO AND THE WOMEN

de Chick STRAND

1986 / 16mm / couleur / sonore / 35′ 00

MUJER DE MILFUEGOS

de Chick STRAND

1976 / 16mm / couleur / sonore / 15′ 00

GUACAMOLE

de Chick STRAND

1976 / 16mm / couleur / sonore / 10′ 15

À LA DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE CHICK STRAND II

Mardi 08 mars 2022 à 21h30

MOSORI MONIKA

de Chick STRAND

1970 / 16mm / couleur / sonore / 20′ 00

FAKE FRUIT FACTORY

de Chick STRAND

1986 / 16mm / couleur / sonore / 22′ 00

SOFT FICTION

de Chick STRAND

1979 / 16mm / n&b / sonore / 56′ 00

Cinéma Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple Paris 75004

