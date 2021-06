Noisy-sur-École Noisy Noisy-sur-École, Seine-et-Marne Scrapbooking Noisy Noisy-sur-École Catégories d’évènement: Noisy-sur-École

Seine-et-Marne

Scrapbooking Noisy, 15 juin 2021-15 juin 2021, Noisy-sur-École. Scrapbooking

Noisy, le mardi 15 juin 2021 à 13:30 Atelier scrapbooking européen Noisy 1 rue du pont de l’arcade 77123 noisy sur ecole Noisy-sur-École Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T13:30:00 2021-06-15T16:30:00

Scrapbooking Noisy Noisy-sur-École 1 rue du pont de l'arcade 77123 noisy sur ecole Scrapbooking Noisy Noisy-sur-École 1 rue du pont de l'arcade 77123 noisy sur ecole Voir la suite des événements ici

Détails Catégories d’évènement: Noisy-sur-École, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Noisy Adresse 1 rue du pont de l'arcade 77123 noisy sur ecole Ville Noisy-sur-École lieuville Noisy Noisy-sur-École