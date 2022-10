Scrabble et Scrabble junior

2022-10-12 – 2022-10-12 Venez jouer avec les mots et affronter des adversaires chevronnés ou débutants. Une activité ludique pour tous les âges. Les plus assidus peuvent même remporter la Coupe du Scrabble, qui récompense ceux qui ont marqué le plus de points de la saison!

Avec la ludothèque. Gratuit, dès 8 ans.

