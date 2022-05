SCRABBLE DUPLICATE Crèvecœur-le-Grand, 1 juin 2022, Crèvecœur-le-Grand.

SCRABBLE DUPLICATE Crèvecœur-le-Grand

2022-06-01 13:30:00 – 2022-06-30

Crèvecœur-le-Grand Oise Crèvecœur-le-Grand

Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui consiste à jouer une partie seul, ou à plusieurs chacun jouant avec le même tirage et plaçant le même mot sur la grille, en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le chevalet et la configuration de la grille.

Pour tous les niveaux. Tous les mardis et jeudis à 13h30.

Club officiel affilié à la FFSc (Fédération française de Scrabble).

Organisé par le S.C.C.Crèvecoeur.

+33 6 65 14 17 22

Crèvecœur-le-Grand

