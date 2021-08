Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand, Oise Scrabble Duplicate Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Oise

Scrabble Duplicate Crèvecœur-le-Grand, 1 septembre 2021, Crèvecœur-le-Grand. Scrabble Duplicate 2021-09-01 14:00:00 – 2021-09-30

Crèvecœur-le-Grand Oise Crèvecœur-le-Grand Tous les mardis et jeudis de Septembre

Pavillon de la Rochefoucauld (1er étage)

14h

Proposé par le S.C.C. Crèvecoeur-le-Grand

Renseignements pour les inscriptions: 06 65 14 17 22

s.c.c.crevecoeur60@gmail.com Tous les mardis et jeudis de Septembre

Pavillon de la Rochefoucauld (1er étage)

14h

Proposé par le S.C.C. Crèvecoeur-le-Grand

Renseignements pour les inscriptions: 06 65 14 17 22

s.c.c.crevecoeur60@gmail.com +33 6 65 14 17 22 Tous les mardis et jeudis de Septembre

Pavillon de la Rochefoucauld (1er étage)

14h

Proposé par le S.C.C. Crèvecoeur-le-Grand

Renseignements pour les inscriptions: 06 65 14 17 22

s.c.c.crevecoeur60@gmail.com Wokandapix Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand, Oise Autres Lieu Crèvecœur-le-Grand Adresse Ville Crèvecœur-le-Grand lieuville 49.60712#2.07672