Scott Taylor et Lucie Land La Mer Veilleuse, 2 octobre 2021, Marseille.

Scott Taylor, « un américain à Paris », est multi-instrumentiste, accordéon, concertina, trompette, kalimba. Il collabore avec les Têtes raides (4 ans–2 albums), Adjabel, Loop, Lojo, David Lafore, John Greaves, Sages comme des sauvages etc. En 2019, il accompagne Yolande Moreau et Christian Olivier sur une tournée autour de l’œuvre de Prévert. Son approche musicale est libre et souvent improvisée. Dans ses albums personnels, Scott concocte des sons faits maison accompagnés de livres-objets. Lucie Land est romancière et poète. Après un bac passé sur l’île de Vancouver, elle part en tournée européenne avec Cymbeline de Shakespeare et plus de soixante acteurs et acrobates. Proche des milieux circassiens, elle danse avec le feu à Montmartre pendant ses études aux Langues orientales à Paris. Elle a publié deux romans chez Sarbacane (Gadji / Good morning mister Paprika) et un chez Grasset (La débrouillardise, 2018). Elle fait des ateliers d’écriture, des lectures et slame des poèmes avec différents musiciens.

Entrée libre

