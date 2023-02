SCOTT HENDERSON TRIO PEOPLE MOVER LE TRITON, 8 mars 2023, LES LILAS.

SCOTT HENDERSON TRIO PEOPLE MOVER LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:30 (2023-03-08 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Même si Henderson a commencé sa carrière en tant que joueur de blues-rock, c’est l’influence du jazz qui l’a conduit au style de jeu et de composition pour lequel il est maintenant célèbre. En plus d’être un joueur de classe mondiale et un compositeur de premier plan, la marque de fabrique de Scott est sa belle tonalité et sa capacité frappante à mélanger le jazz avec le blues, le rock et le funk, créant une voix soul et unique à la guitare. Scott a étudié l’arrangement et la composition à la Florida Atlantic University, puis a déménagé à Los Angeles en 1980. Il a tourné et enregistré avec le Chick Corea’s Elektric Band, le violoniste Jean-Luc Ponty, et a eu le plaisir d’avoir l’opportunité de travailler pendant quatre ans avec l’un de ses musiciens préférés, Joe Zawinul de Weather Report. Il a enregistré deux albums avec le Zawinul Syndicate, « The Immigrants » et « Black Water ». Henderson a enregistré dix albums acclamés par la critique avec Tribal Tech, dont le dernier enregistrement « Tribal Tech X » sorti en mars 2012. Scott Henderson Scott Henderson

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

