SCORPIONS THEATRE ANTIQUE Vienne, mardi 18 juin 2024.

Ils ont piqué au vif les amoureux de rock, glissant par surprise un venin rebelle dans leurs veines. Scorpions n’est pas un groupe comme les autres : il a changé la donne, allant jusqu’à, dit-on dans les fables les plus élogieuses, booster le taux de natalité en Europe.Quand le scorpion apparaît, même les plus téméraires ont un mouvement de recul. L’animal, sauvage et coriace, effraie par son venin, mais passionne par son agilité, sa beauté et son sang-froid. C’est un peu la même chose avec Klaus Meine et Rudolf Schenker, tant les maîtres d’Hanovre ont piqué par surprise les aficionados du hard-rock. Leurs ballades ont bousculé les cœurs, illuminé le monde et enchanté les premiers amours de générations entières.Riffs puissants, hymnes fédérateurs, mélodies subtiles : contre toute attente, Scorpions est un artifice de douceur dans un monde de brutes. Le groupe forge les espoirs, abat les crispations et a nourri les flirts des post-adolescents. Combien de trentenaires révolus sont le fruit d’un Still Loving You ? Oui, ces enfants terribles de l’Allemagne de l’Ouest, sous leur carapace de cuir, semblent avoir donné des ailes à certains. Il faut dire qu’à l’écoute de leurs tubes les plus emblématiques, vivre d’amour et d’eau fraîche prend tout son sens. A-t-on vraiment besoin de plus pour apprécier ce gros son, cette pêche d’enfer et cette légèreté paradoxale ? Chaque note est un coup de foudre. Show enflammé, énergie séductrice, refrains imparables : sous des sonorités à faire bugger l’espace-temps, les patrons de Basse-Saxe, influencés par les envolées de Led Zeppelin et la hargne de Deep Purple, continuent de faire valser les ombres et danser les briquets.

Tarif : 85.00 – 129.00 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38