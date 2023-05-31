SCORPIONS ROCK BELIEVER TOUR ZENITH TOULOUSE METROPOLE TOULOUSE
SCORPIONS ROCK BELIEVER TOUR ZENITH TOULOUSE METROPOLE, 31 mai 2023, TOULOUSE.
SCORPIONS ROCK BELIEVER TOUR ZENITH TOULOUSE METROPOLE. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 20:00 (2023-05-09 au ). Tarif : 74.0 à 96.0 euros.
Gérard Drouot Productions (L-R-21-11645/13065) et K PRODUCTION présentent ce concert. SCORPIONS Scorpions
ZENITH TOULOUSE METROPOLE TOULOUSE 11, AVENUE RAYMOND BADIOU Haute-Garonne
Gérard Drouot Productions (L-R-21-11645/13065) et K PRODUCTION présentent ce concert. SCORPIONS.74.0 EUR74.0.