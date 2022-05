SCORPIONS, 30 juin 2022, .

SCORPIONS

2022-06-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-30 23:00:00 23:00:00

L’histoire d’amour entre Scorpions et la France dure depuis longtemps. Cela fait même près de 50 ans qu’elle perdure au-delà des modes ou des succès. Avec des hits tels que « Still loving You », « Rock You Like A Hurricane » ou « Wind of Change », la musique du plus populaire des groupes allemands fait quasiment partie de notre quotidien.

contact@le-galaxie.fr +33 3 87 70 28 29 https://www.le-galaxie.com/

dernière mise à jour : 2022-05-24 par