Arzano Finistère Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, organisée dans les communes du bassin du scorff.

– Atelier de taille fruitière et sensibilisation pour la conduite d’un verger au naturel : Par l’association des jardiniers amateurs d’Arzano (Visite d’un verger dans la commune, prévoir des bottes) – 13h30, place de la mairie

– Foire aux greffons, par l’association Arborepom

– Remorque économie d’Eaux et Rivières, Comment faire des économies d’eau à la maison : Venez découvrir tous les éléments de la consommation domestique

– Troc de plantes, jardidons

