2023-03-29 – 2023-04-01

EUR 0 15 CMR & le MCM présentent Score, la bande originale du Festival Music & Cinema Marseille, et vous proposent une programmation musicale inédite du Mercredi 29 Mars au Samedi 1er Avril 2023.



Partenaire de la programmation musicale du Festival depuis plus de 15 ans, le label indépendant Chinese Man Records proposera des rendez-vous musicaux tout au long de la semaine dans plusieurs salles et lieux de vie nocturne emblématiques de Marseille : Le Makeda, les Dock des Suds, Le Couz’in, L’Écurie, Brasserie Blum.



Toute la programmation musicale à retrouver sur : chinesemanrecords.com/ScoreFestival

Découvrez tout le programme du Festival Music & Cinema : https://www.music-cinema.com/fr/



• Mercredi 29 mars à partir de 23h

Ceyda Yagiz

Originaire d’Istanbul et actuellement membre de l’équipe de la Culottée à Paris dont elle est également DJ résidente, Ceyda Yagiz propose un voyage authentique entre divers genres : acid, house, wave, leftfield et techno. Elle vous donne rendez-vous pour laisser libre cours à votre folie !

L’Écurie (6e)



• Jeudi 30 mars à partir de 20h

Youthstar & Miscellaneous (1ère partie : Dekay & Mister French Wax)

En suivant la logique de mini-série imaginée par les MC’s Youthstar & Miscellaneous, le troisième épisode, l’album « Salvation », arrive en apothéose. Et pour ce faire, quoi de mieux que la fête ?

Le Makeda (5e) – à partir de 20h



• Jeudi 30 mars à partir de 23h

DJ Emii

Danseuse, DJ et compositrice, DJ Emii est la 1ère DJ féminine à remporter le championnat de France Red Bull 3Style, une compétition mêlant technique, prestance et musicalité. Elle bouscule les modes et les cultures pour donner vie à des mix riches d’une grande diversité géographique (US, UK, Brésil, Afrique, Europe…). Autant à l’aise dans le hip-hop que dans la house et l’électro, elle se forge une musicalité et une technique qui valent la reconnaissance de plusieurs deejays reconnus.

Le Couz’in (6e)



• Vendredi 31 mars à partir de 20h

Myra + Achim + Khara + 97Alphon$o

– Myra

Actrice, chanteuse et compositrice, artiste complète et plurielle, elle incarne parfaitement cette nouvelle génération de touche-à -tout qui ne s’interdisent rien. Passionnée de musique depuis toujours, c’est en 2020 qu’elle ouvre les portes de son univers musical d’abord en anglais : véritable saudade d’aujourd’hui, entre délicatesse et incandescence. Inspirée des rapports humains, ceux instinctifs, sensibles, animaux, elle révèle 37 degrés, son premier EP en français, et prépare déjà la suite avec un second projet prévu pour le mois de novembre.

– Achim

La Vague, c’est le surnom donné au public de Achim, rappeur originaire de la Castellane à Marseille qui propose un rap à la fois profond et fédérateur. A travers des mélodies et des compositions accrocheuses, ce minot des quartiers Nord ne rate jamais sa cible, porté par la justesse et l’authenticité de son vécu qu’il transmet dans ses paroles. Au-delà d’un travail d’écriture profond et incarné, le projet d’Achim prend tout son sens sur scène, entre fracas et phases mélancoliques qui font grossir la Vague scène après scène.

– 97Alphon$o

Alphonso est un jeune artiste Marseillais évoluant dans un univers Rap/Musiques Électroniques & Pop Urbaine. Avec une écriture aussi corrosive que romanesque et un flow étonnant qui navigue entre Rap & Chant au gré des codes, Alphonso illustre la seconde vague de cette nouvelle génération Rap Marseillaise surdouée qui puise sans limite dans des influences riches et diamétralement opposées !

– Khara

Artiste à la musicalité hors normes : initialement chanteuse, lorsqu’elle rencontre le rap, elle donne naissance à une expression personnelle alternative et hybride entre chants envoûtants et textes engagés. Khara fait naviguer son public entre le spleen, l’introspection et la rage de vivre qu’elle tente d’exprimer à travers son art.

Le Makeda (5e)



• Samedi 1er avril à partir de 23h

After party avec La Créole, Matteo (Chinese Man) & Habba Babba (Twerkistan)

– Habba Babba (Twerkistan)

Collectif Urbain à l’ADN pluriel, créatif et festif, Twerkistan secoue Marseille depuis 2017 avec de nombreux événements mémorables. Rafales de Baile Funk, Trap, Reggaeton, Afrobeats, Grime et Hip-Hop pour les aficionados, Twerkistan c’est un dancefloor du turfu et une ambiance unique que l’on est heureux d’inviter aux Docks avec l’une des plus fines lames du collectif derrière les decks : Habba Babba !

– La Créole

La Créole est un collectif pluridisciplinaire voué au rayonnement des cultures du métissage. Son propos prend racine dans la pensée du « Tout monde » de l’écrivain Edouard Glissant : un monde que l’on partage selon un principe d’interpénétration des cultures. Porté par ce qui est devenu une grande famille de Dj et danseurs ; c’est la fusion de ces âmes créatives qui embrase la soirée éponyme et qui fait vibrer Paris depuis janvier 2018 et qui fera vibrer Marseille en avril au Dock des Suds !

– Matteo (Chinese Man)

DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo partage son temps entre la France, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie. Avec une signature à la fois hip-hop, Afro et Electro World, il fusionne les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui.

Dock des Suds (2e)



D’autres surprises musicales viendront saupoudrer cette programmation.

