Samedi 27 novembre à 20:00

Le quatuor collector basse-batterie-guitares de Générik Vapeur (Hervé Richaud, Vincent Sermonne, Tom Honnoré & Pascal Ferrari) est accueilli à la Cité des arts de la rue du 15 au 28 novembre pour une nouvelle étape de création du projet Scopitone. Sortie de résidence Samedi 27 novembre 2021 à 20h30 Préparez-vous à balancer vos hanches et secouer vos épaules au rythme du disco ! « Mort ? Vivant ? Maintenu en vie ? En ligne ? En visio ? En boîte ? À la commande ? Chacun sa croix Dansez maintenant, le temps est compté!» __ Entrée gratuite Pass sanitaire requis Chez Sud Side La Cité des arts de la rue – 225 av. Ibrahim Ali – 13015 Marseille

La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:30:00

