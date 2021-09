Scopitone 2021 Stereolux, 8 septembre 2021, Nantes.

Scopitone 2021

du mercredi 8 septembre au dimanche 19 septembre à Stereolux

Après une année d’absence, le festival Scopitone revient du 8 au 19 septembre 2021. Pour cette 19e édition, le festival prendra ses quartiers dans dix lieux nantais, et proposera des installations, lives & performances, conférences, ateliers et ciné-concerts jeune public. Une édition de Scopitone qui a résolument choisi d’exister cette année sous toutes ses formes, malgré quelques compromis dus aux incertitudes concernant le contexte sanitaire au moment d’écrire le festival. Une édition qui promet de belles découvertes aux croisement des musiques électroniques et des arts numériques ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ AU PROGRAMME : MER 8 – 18H30 : Ouverture de Scopitone @Stereolux (avec visite de l’exposition) DU 9 SEPT AU 19 SEPT : Exposition Hyper Nature @Stereolux + Passengers de Guillaume Marmin @Jardin des plantes JEU 9, SAM 11, JEU 16 & VEN 17 : Projection Out of your mind – film 360° de High Tone & AV Exciters @Planétarium VEN 10 – 20h : Tryphème & Ulysse Lefort · Alex Augier & Heather Lander · Abraham Fogg @Warehouse ? [https://bit.ly/2V0sT5E](https://bit.ly/2V0sT5E) SAM 11 – 20h : Bird Signals for Earthly Survival · Tim Hecker · Frieder Nagel & Maotik @Warehouse ? [https://bit.ly/3DxxoWK](https://bit.ly/3DxxoWK) DIM 12 : Smile (ciné-concert jeune public) @Théâtre 100 noms JEU 16 – 19h : Soirée de rentrée de l’Université avec Bbymutha · Franky Gogo · Jasss · Nazar · GLOR1A · A.N.I. @Le Pôle étudiant VEN 17 – 20h : Fabrizio Rat A/V Live · D.K. · TTristana @Warehouse ? [https://bit.ly/38vbeGm](https://bit.ly/38vbeGm) SAM 18 – 20h : Para One · Catnapp · La Fraicheur & Véronique Lemonnier @Warehouse ? [https://bit.ly/3t0lsrI](https://bit.ly/3t0lsrI) DIM 19 : La Montagne magique et l’arrivée des machines (ciné-concert jeune public) @Théâtre 100 noms et aussi : Les Rendez-vous du Labo : Ambivalences, Rencontres Hacnum, les Miniconférences, les visites pros de l’exposition, restitution DIWO En famille : ateliers enfants et visites guidées de l’exposition (séances enfants et adultes)

Festival – Cultures électroniques et arts numériques

Stereolux 4 Bd Léon Bureau Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T18:30:00 2021-09-08T20:30:00;2021-09-09T13:00:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T13:00:00 2021-09-10T22:59:00;2021-09-11T13:00:00 2021-09-11T22:59:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T19:30:00;2021-09-14T13:00:00 2021-09-14T20:30:00;2021-09-15T13:00:00 2021-09-15T20:30:00;2021-09-16T13:00:00 2021-09-16T20:30:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T22:59:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T22:59:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:30:00