À vol d’oiseaux – Exposition de Guillaume Quesnel Scopéli Rezé, 30 septembre 2023, Rezé.

2023-09-30 Exposition du 19 septembre au 14 octobre 2023 :mardi au vendredi de 9h à 19h30 et samedi de 9h à 15h

Horaire : 09:00 15:00

Cette exposition photo est signée Guillaume Quesnel, lauréat du festival écologique/éthique de photographie nature Picture for Nature prixans cette année. Elle est entièrement consacrée aux oiseaux, l’une de ses grandes passions, avec de superbes clichés. La « nature » inspire mille histoires aux curieux et émerveillés, aime à dire Guillaume Quesnel, cet observateur passionné et amoureux de la nature sauvage.

Scopéli Rezé 44400