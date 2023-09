Portes ouvertes Scopéli Scopéli Rezé, 30 septembre 2023, Rezé.

2023-09-30

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non

Le programme de la rentrée scopélienne, le samedi 30 septembre 2023, de 10h à 17h : – Vide-greniers : Venez découvrir ce que les scopéliens et scopéliennes gardaient dans leurs caves et greniers.- Une thématique « oiseaux » avec la présence de la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) qui répondra à toutes vos questions alors que le nourrissage d’hiver se profile.- Exposition photos de Guillaume Quesnel, spécialisé dans le cliché d’oiseaux. Deux autres expositions informatives sur les oiseaux seront également visibles dans la rotonde.- Apporter vos couteaux, ciseaux, outils, lames de tondeuses. Méluzine la fée rémouleuse et son vélo seront présents pour proposer leurs services.- Un grand jeu pour gagner des jeux de société sur les oiseaux et une activité loisirs Loire Atlantique.- Projection, sous barnum, de courts métrages LPO de la série colocataires sauvages.- La chorale Arrivée d’Air Show fera son récital à 11h.- Réflexologie plantaire. Michaël, scopélien, dont c’est le métier, proposera des séances de découvertes (15€ les 20 min.) lors de cette porte ouverte. Inscription et renseignement mickaelreflexologie@gmail.com ou 07 61 23 49 35- Dégustations de jus de fruits, gâteaux, spiruline, pâtes à tartiner, etc.- Le Secours Populaire, partenaire de Scopéli, proposera son coin des bonnes affaires pour faire connaître son magasin de recyclage, pas loin de Scopéli.- Atelier révision gratuite de vélos avec RV’lo.- Créations de Osez Forêt Vivante bois : abri de jardin, composteur, nichoirs, etc.- Appeaux pour communiquer avec les oiseaux.- Grand jeu pour reconnaître les chants d’oiseaux et gagner des cartes bioviva.- Découverte de la monnaie locale, Moneko, et posez toutes vos questions sur les monnaies complémentaires.

Scopéli Rezé 44400