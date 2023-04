Scope La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Scope La Gaîté Lyrique, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de 13h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

2050 : vers une sobriété heureuse ? L’émission scientifique Scope, diffusée sur la chaîne Twitch d’ARTE, s’installe à la Gaîté Lyrique pour un enregistrement exceptionnel en public. Au programme : un jeu de rôle autour du dernier rapport du GIEC. Pendant 5 heures, les équipes de Scope nous font voyager dans le temps pour décrypter les grands enjeux du dérèglement climatique en s’appuyant sur le dernier rapport du GIEC, publié le 20 mars dernier. Comment vivrons-nous en 2050 avec cette nouvelle exigence de “sobriété” dans nos modes de vie ? Sommes-nous capables d’adapter nos comportements pour limiter les effets du réchauffement de la planète ? Marie Treibert et Valentine Delattre reçoivent, pour tenter de répondre à ces questions, les plus grands experts français des questions climatiques dans une émission exceptionnelle, rythmée par un grand jeu de rôle interactif. Depuis l’été dernier, Scope décrypte et fait vivre en direct l’actualité scientifique sur la chaîne Twitch d’ARTE, le tout animé par les vidéastes Marie Treibert et Valentine Delattre. Entourées en plateau d’experts et de chercheurs, ces deux passionnées sont aussi accompagnées par des pros du stream et de la vulgarisation. En partenariat avec le CNRS, Scope est rythmé par des échanges permanents avec les viewers et des jeux interactifs. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

