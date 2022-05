Scoops Trio – Soirée irlandaise Scène Vauban,Gravelines (59), 20 mai 2022, .

Scène Vauban, Gravelines (59), le vendredi 20 mai à 20:30

Le trio de musique irlandaise SCOOPS, dont le répertoire allie morceaux traditionnels, jazz et musiques populaires, s’associera à un danseur pour vous proposer une initiation au bal irlandais. Les danses traditionnelles, que l’on retrouve lors des bals folks, seront à l’honneur ! SCOOPS est né de la rencontre entre deux adeptes de musiques irlandaises, Baptiste Rivaud à la flûte et Nicolas Dupin au bodhrán et un guitariste de jazz, David Doucerain. SCOOPS parcourt les routes depuis 2012, avec ses trois albums, « Aaron Skie ! » (2012), « Rockarolan » (2015), et « Scoops and Friends, live ! » (2018). Venez partager un moment complice avec ce trio authentique et chaleureux ! Renseignements et réservations au Service Culture de Gravelines : 03 28 24 85 65 – serviceculture@ville-gravelines.fr Facebook : Gravelines Scène Vauban *source : événement [Scoops Trio – Soirée irlandaise](https://agendatrad.org/e/36458) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8€ / 4€ (tarif réduit)

avec Scoops Trio

Scène Vauban,Gravelines (59) Place Albert Denvers Scène Vauban, 59820 Gravelines, France



