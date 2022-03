Scoops musique irlandaise Saint-Martin-sur-Oust Saint-Martin-sur-Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Martin-sur-Oust

Scoops musique irlandaise Saint-Martin-sur-Oust, 30 avril 2022, Saint-Martin-sur-Oust. Scoops musique irlandaise Saint-Martin-sur-Oust

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Martin-sur-Oust Morbihan Saint-Martin-sur-Oust L’association Décor’Anim organise une soirée musique irlandaise animé par le groupe “Scoops” le samedi 30 avril à l’espace socio culturel de Saint-Martin sur Oust. Restauration rapide, galettes et crêpes sur place.

Tarif adulte : 8€

Tarif enfant : 5€

