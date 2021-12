Scoop & J.Keuz (release party) + Cerbère & Makawa, 17 février 2022, .

2022-02-17

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5€

Scoop & J.Keuz I Rap I Nantes Quelque part dans le no man’s land du rap francophone, Scoop & J.Keuz tracent leur propre chemin, sans balises. Deux quinquennats de beats fait maison (Scoop), torturés à coups de grosses basses et de nappes synthétiques envoûtantes. Autant de textes (J.Keuz), impossibles à cadrer tant ils flirtent avec des registres plus éloignés les uns que les autres. Parfois engagé, souvent cynique, le verbe est haut et le sourire jaune. L’art de la nuance sculptée à la scie sauteuse. Un parcours atypique, des principes chevillés au corps, et un nouvel album sur les rails qui explore d’autres directions, sans dévier de la ligne directrice qui fait leur durée. Comme une promesse, Scoop & J.Keuz viendront donc présenter leur nouvel album Les Meilleures Choses. Avec, nouveauté en 2022 : un Scoop qui assure dorénavant ses prods à la batterie. FB / BC Cerbère & Makawa I Rap I Angers Le duo formé MC Cerbère et le DJ Makawa se crée au début des années 2000, porté par un amour de la culture soundsystem. Leur rencontre avec le beatmaker Neutra est déterminante : c’est grâce à leur alchimie commune que naît leur premier album Panorama (2012) puis la mixtape X-tape (2017). Leur dernier projet C&M (Vol. 1 & 2), sorti sur le label Warooba Records entre 2018 et 2019, est un condensé de leurs explorations musicales : des morceaux de rap, aux productions boom bap acides et aux punchlines acérées. FB / BC > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Plus d’infos.

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/scoop-j-keuz-release-party-cerbere-makawa/