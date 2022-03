SCOOOOOTCH ! Salle des fêtes du complexe Nowacki, 29 juin 2022, Salomé.

Salle des fêtes du complexe Nowacki, le mercredi 29 juin à 16:00

SCOOOOOTCH ! ———— Avec créativité et ingéniosité, bruits et structures de scotch se mêlent au fil d’une performance partagée avec le public. L’adhésif se fait autant objet d’expérimentation que support de jeu. Déroulant cette matière collante entre nous, elles et l’espace, les interprètes construisent des cabanes épurées avec des balais et questionnent notre manière d’habiter le monde. Ce scotch qui les dépasse les emmène vers de multiples mutations, dans la joie de l’insoupçonné, à l’écoute de l’imprévisibilité de la matière. Un joyeux territoire de jeu, notamment pour les plus jeunes spectateurs, qui sont invités à se l’approprier. **Compagnie** : Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais **Conception et mise en scène** : Amélie Poirier **Durée :** 35 minutes **À partir de 2 ans**

Gratuit. Réservations par téléphone

Proposé par le Grand Bleu

Salle des fêtes du complexe Nowacki Avenue Louis Romon, Salomé Salomé Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-29T16:00:00 2022-06-29T16:35:00