Scoooootch ! Le Grand Bleu, 15 décembre 2021, Lille.

du mercredi 15 décembre au samedi 18 décembre à Le Grand Bleu

Avec créativité et ingéniosité, bruits et structures de scotch se mêlent au fil d’une performance partagée avec le public. Déroulé pour entourer, construire formes et espaces dans lesquels le public est finalement invité à se déplacer, le scotch se fait autant objet d’expérimentation que support de jeu. Il raccroche et relie les artistes, le décor et le public. Au cœur de cette performance laissant place à l’improvisation, l’adhésif habille une scénographie circulaire ouverte sur le public. Il enrichit surtout le travail sonore et dessine les silhouettes nées de son amoncellement. La metteuse en scène Amélie Poirier tire des mètres de matière collante pour une rencontre inventive, généreuse et collective. Un joyeux territoire de jeu, notamment pour les plus jeunes spectateurs.

De 5 à 13 euros

Le scotch rapproche, attache, bruisse, relie et entortille dans ce moment de rencontre pour trois interprètes… et des mètres de ruban adhésif.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



