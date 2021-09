Abbeville Agence BRAZIER & NERVO Abbeville, Somme Scolaires : atelier ludique autour de l’architecture Agence BRAZIER & NERVO Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Plusieurs classes de collège vont découvrir l’univers de l’architecture de manière ludique, sous différentes formes : – Un concours d’idée leur sera proposé. Pour mener à bien ce projet, et dans le thème du VIVRE ENSEMBLE, ils auront pour matériaux des médiums inattendus, mobilisant ainsi toute leur imagination ! – En parallèle, ils assisteront à des projections d’un exposé sur l’univers de l’architecture – Enfin nous leur montrerons les différentes étapes à la réalisation d’un projet de manière duynamique et visuelle, en 2D et 3D !

Sur inscription (closes – classes déjà sélectionnées)

