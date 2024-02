Scolaire : séance du film « Il fait nuit en Amérique » Cinéma La Baleine Marseille, lundi 11 mars 2024.

Scolaire : séance du film « Il fait nuit en Amérique » Avis aux classes de lycée : Séance le lundi 11 mars 2024 au cinéma La Baleine (Marseille) Lundi 11 mars, 09h00 Cinéma La Baleine 4€/elève

Le cinéma La Baleine (Marseille) propose une séance scolaire le lundi 11 mars 2024 (à 9h ou 10h) en présence de la cinéaste.

Synopsis : Piégées par la ville, des milliers de vies animales survivent dans le zoo de Brasilia. La nuit venue, tamanduas, loups à crinière, chouettes et renards des savanes côtoient biologistes, vétérinaires et soigneurs dans un sombre scénario où les défis de la préservation de la vie tissent une toile de perspectives croisées. Qui sont les véritables captifs ?

Public : classe de lycées

Reservation : billetrie du cinéma la Baleine – labaleinemarseille.com (4€/élèves)

Contact : vincent.gaudin@imagedeville.org

Informations sur le film et sa bande annonce : https://www.thedark.fr/il-fait-nuit-en-amerique/

Informations sur la cinéaste : http://spectre-productions.com/fr/artistes/ana-vaz

Séance en partenariat avec Image de ville (imagedeville.org), le rectorat d’Aix-Marseille (DAAC) et en relation avec la MAV PACA

Long métrage documentaire

Durée 66 mn / Langue Portugais

Distribué par The Dark

Une production Fondazione In Between Art Film (Italie), en coproduction avec Ana Vaz, Pivô (Brésil) et Spectre Productions (France)

Cinéma La Baleine Cours Julien Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

cinéma scolaire

