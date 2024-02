SCINTILLEMENTS CLYNE • GLIÈRE • SIBELIUS Montpellier, vendredi 5 avril 2024.

Inspirée par la puissance des cordes graves et des solos de bois au style folklorique, la compositrice britannique Anna Clyne a souhaité pour This Midnight Hour un style cinématographique et palpitant. Place ensuite aux gracieuses figures, arpèges en cascade et glissandi du Concerto pour harpe de Reinhold Glière, une de ses pages romantiques les plus fréquemment jouées du répertoire.

Il met parfaitement en valeur les qualités virtuoses de Xavier de Maistre, fin musicien qui a remporté en 1998 le 1er prix du Concours de Bloomington aux États-Unis, avant de devenir à 22 ans harpiste solo de l’Orchestre philharmonique de Vienne.

La direction musicale a été confiée à la cheffe Karen Kamensek, interprète de référence de la musique contemporaine et de Philip Glass en particulier, mais rompue à tous les répertoires dans ses différents postes à Vienne, Freiburg et Hambourg.

Sa vision de la Symphonie n°5 de Sibelius magnifiera les vastes espaces naturels de Finlande.

Durée ±1h40 avec entracte

Tarifs de 10€ à 33€ EUR.

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 21:40:00

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

