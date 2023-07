SORTIE FAMILLE : VISITE DE LA SCIERIE, BALADE CONTÉE ET APÉRO MAGIQUE FORESTIER Scierie du Lançoir Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 12 juillet 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Venez découvrir une ancienne scierie à haut fer avec l explication de la vie d autrefois et des vieux métiers de la magnifique vallée glaciaire de Straiture.

Visite d’1h15 puis balade contée par mes soins et le légendaire « sotré » vaillant petit lutin farceur de la forêt vosgienne sur le parcours du Sagard et la mystérieuse « glaciaire » de la vallée.

Apéro forestier offert.. Tout public

Mercredi 15:20:00 fin : . 28 EUR.

Scierie du Lançoir

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Come and discover an old high-iron sawmill and learn about life in the past and the old trades of the magnificent Straiture glacial valley.

Visit lasting 1h15, followed by a storytelling walk led by myself and the legendary « sotré », the valiant little elf of the Vosges forest, along the path of the Sagard and the valley’s mysterious « glacier ».

Aperitif offered.

Venga a descubrir un antiguo aserradero de hierro alto y conozca la vida de antaño y los antiguos oficios del magnífico valle glaciar de Straiture.

Una visita de 1 hora y 15 minutos, seguida de un recorrido guiado por mí mismo y por el legendario « sotré », el valiente duendecillo del bosque de los Vosgos, por el sendero del Sagard y el misterioso valle glaciar.

Se ofrece aperitivo.

Entdecken Sie ein altes Hocheisensägewerk mit der Erklärung des Lebens von früher und der alten Berufe im wunderschönen Gletschertal von Straiture.

Besuch von 1h15, dann Spaziergang mit Erzählungen von mir und dem legendären « sotré » tapferen kleinen Kobold des Vogesenwaldes auf dem Weg des Sagard und der geheimnisvollen « Gletscherlandschaft » des Tals.

Aperitif aus dem Wald wird angeboten.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES