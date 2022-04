Scierie Demouge Lepuix, 13 juillet 2022, Lepuix.

Scierie Demouge Lepuix

2022-07-13 – 2022-07-13

Lepuix Territoire-de-Belfort

EUR La famille Demouge a fait fonctionner la scierie grâce à la force motrice de l’eau jusqu’en 1994. Venez découvrir son mécanisme de sciage et son impressionnante roue à augets.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Lepuix

