Un village au fil de l’eau Scierie de Villapeyron Châtel Catégories d’Évènement: Châtel

Haute-Savoie Un village au fil de l’eau Scierie de Villapeyron Châtel, 17 septembre 2023, Châtel. Un village au fil de l’eau Dimanche 17 septembre, 14h00 Scierie de Villapeyron Sur inscription à Châtel tourisme Prenez le temps de flâner au cours d’une balade sur le sentier des bords de Dranse à la découverte du patrimoine et de l’histoire du hameau de l’Essert. Une fois arrivés à l’ombre de la chapelle de Très-les-Pierres, un goûter bien mérité vous attend !

Déconseillé aux poussettes.

En extérieur. Prévoir tenue adaptée aux conditions météo. Annulation en cas de mauvais temps. Scierie de Villapeyron route du Linga 74390 Châtel Châtel 74390 Les Boudimes Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 73 22 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Châtel Détails Catégories d’Évènement: Châtel, Haute-Savoie Autres Lieu Scierie de Villapeyron Adresse route du Linga 74390 Châtel Ville Châtel Departement Haute-Savoie Lieu Ville Scierie de Villapeyron Châtel

Scierie de Villapeyron Châtel Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatel/