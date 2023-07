Green Deal & Marché – Vers une transformation matricielle du droit européen à l’heure du Green Deal ? SciencesPo Rennes Rennes, 14 septembre 2023, Rennes.

Responsable scientifique

Alan Hervé, professeur à Sciences Po Rennes en droit de l’Union européenne, membre de l’IODE (UMR CNRS 6262), Chaire Jean Monnet

Présentation

Ce colloque de droit européen consacré à la politique du Green Deal (Pacte vert pour l’Europe), et plus précisément à la façon dont cette politique à visée environnementale mobilise les règles du marchés européens pour parvenir à ses fins, est l’une des toutes premières manifestations scientifiques en France consacrée à l’analyse du Green Deal.

Ce colloque est financé par la Chaire Jean Monnet, avec le soutien de Sciences Po Rennes, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole, de la Société française de droit de l’environnement et du laboratoire IODE. Il est gratuit pour les étudiants et les chercheurs.

Plus d’informations sur le site web de SciencesPo Rennes.

