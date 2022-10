Sciences pour tous, 4 octobre 2022, .

Sciences pour tous



2022-10-04 – 2022-10-04

Animateur : M. Yves BRUNET.

Pour découvrir ou redécouvrir les avancées des sciences et techniques et leurs applications concrètes. Thématique

« Eau et Energie » : des singularités de la liaison hydrogène en passant par la physique des vagues, géothermie, dessalement… avec des éléments liés à l’actualité scientifique du moment.

Aucune connaissance préalable n’est requise.

pixabay ronymichaud

dernière mise à jour : 2022-10-15 par