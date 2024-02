Sciences Pots, marchés au jardin Le Crotoy, dimanche 23 juin 2024.

Sciences Pots, marchés au jardin Le Crotoy Somme

Retrouvez les marchés au jardin, au square du kiosque un dimanche sur deux, du 17 mars au 21 juillet inclus.

Un rendez-vous convivial en compagnie de producteurs, commerçants, artisans, artisans d’art et artistes locaux et régionaux… tous en lien avec le végétal, le jardin et la nature !

De quoi faire des emplettes et des plantations de saison, et même faire une halte au food truck jardinier Green Mantis pour une petite collation ou même déjeuner (sur place ou à emporter) sous les marronniers du square du kiosque. Et il est même possible de commander !

Horaires 9h-13h (ou 9h-16h pour les édition spéciales).

Avec des animations gratuites proposées lors d’édition spéciale

– 31 mars spécial Fêtes de Pâques

– 28 avril spécial Livres au jardin

– 9 juin spécial Steampunk et brocante

– 7 juillet spécial Guinguette

9 euros les 3m. Informations au 03 22 31 02 98 ou evenements@villeducrotoy.fr0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 13:00:00

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France evenements@villeducrotoy.fr

L’événement Sciences Pots, marchés au jardin Le Crotoy a été mis à jour le 2024-02-08 par SIM Hauts-de-France TERRES ET MERVEILLES