Sciences pots, les marchés au jardin du dimanche matin square du kiosque, le crotoy, somme Crécy-en-Ponthieu, dimanche 17 mars 2024.

Sciences pots, les marchés au jardin du dimanche matin square du kiosque, le crotoy, somme Crécy-en-Ponthieu 17 mars – 21 juillet, les dimanches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-17 09:00

Fin : 2024-07-21 13:30

Sciences pots, les sympathiques et conviviaux marchés au jardin du dimanche matin au square du kiosque 17 mars – 21 juillet, les dimanches 1

http://villeducrotoy.fr

3e édition de « Sciences pots », les marchés au jardin dimanche matin au Crotoy, en baie de Somme.

Producteurs, commerçants, artisans et artisans d’art, artistes… en lien avec le jardin et la nature propose un sympathique et convivial marché au jardin, au square du kiosque.

Le rendez-vous a lieu, un dimanche sur deux entre le dimanche 17 mars et le dimanche 21 juillet inclus.

– De 9h-13h30 :

les dimanches 17 mars, 14 avril, 12 et 26 mai et 21 juillet.

– De 9h à 16h30 :

Dimanche 31 mars, spéciale fêtes de Pâques avec animations pour toutes la famille

Dimanche 28 avril, spéciale « Livres au jardin » avec la librairie Studio-livres, et en présence de Sandrine Platerier , auteure du dernier « Guides des jardins remarquables » rencontre dédicaces dès 11h, et dès 14h30 conviviale « café auteur », une table ronde avec l’auteure.

avec la librairie , auteure du dernier « Guides des jardins remarquables » rencontre dédicaces dès 11h, et dès 14h30 conviviale « café auteur », une table ronde avec l’auteure. Dimanche 9 juin, spéciale Steampunk avec animations sur place, et à la gare du petit train de la baie de Somme juste en face (et la brocante des pompiers en voisins)

avec animations sur place, et à la gare du petit train de la baie de Somme juste en face (et la brocante des pompiers en voisins) Dimanche 7 juillet, spéciale guinguette avec l’orchestre Guillaume Villain.

Entrée gratuite

renseignements exposants : 03 22 31 02 98, evenements@villeducrotoy.fr

square du kiosque, le crotoy, somme Route de Rue Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme