Sciences Pots square du kiosque Le Crotoy, dimanche 17 mars 2024.

Début : 2024-03-17 09:00

Fin : 2024-07-21 13:00

Du 17 mars au 21 juillet inclus, retrouvez un dimanche matin sur deux « Sciences pots » les marchés au jardin du dimanche matin au square du kiosque. 9h-13h.

La bonne idée balade dominicale pour faire des emplettes, et participer aux éditions spéciales (9h-16h) avec animations de Pâques dimanche 31 mars, « Livres au jardin » dimanche 28 avril avec la librairie Studio-Livres, animations Steampunk dimanche 9 juin avec le Chemin de fer de la baie de Somme, et ambiance guinguette dimanche 7 juillet.

Accès gratuit.

square du kiosque Route de rue Le Crotoy Somme Le Crotoy 80550 Somme