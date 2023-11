Sciences politiques : Maroun Eddé à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Maroun Eddé à l’occasion de la parution de son livre « La Destruction de l’État » aux Éditions Bouquins.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir La Destruction de l’État publié aux Éditions Bouquins.

Dans cet essai captivant et rigoureux, fruit de plus de deux ans d’enquêtes au cœur de l’appareil d’État et de témoignages recueillis en première ligne, Maroun Eddé révèle la face cachée des décisions politiques qui ont conduit à affaiblir nos services publics, accélérer

l’impuissance administrative et mettre en péril notre souveraineté économique.

Maroun Eddé est essayiste, spécialiste de philosophie politique. Il est l’auteur de La Mémoire coupable, parue aux éditions Bouquins (2022).

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Marie Lévi