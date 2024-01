Sciences politiques : Gilles Mentré à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Au programme : discussion, signature

Venez découvrir Les deux pouvoirs : la démocratie directe au secours de la démocratie représentative publié aux Éditions Gallimard.

Comment allier la revendication de démocratie directe à la souplesse du numérique pour atteindre une démocratie plus légitime et plus efficace ? Selon Gilles Mentré, la démocratie de 2045 pourrait être très différente de celle que nous connaissons actuellement.

Gilles Mentré est ancien conseiller diplomatique, également essayiste et auteur de théâtre.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

