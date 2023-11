Concours de pitchs Sciences po Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Concours de pitchs Sciences po Rennes Rennes, 16 novembre 2023, Rennes. Concours de pitchs Jeudi 16 novembre, 14h00 Sciences po Rennes Instart’Up Rennes et la Junior Entreprise de Science Po organisent un concours de pitch avec une récompense à la clé !

L’objectif est de présenter un projet de start-up ou tout autre projet devant un jury composé d’entrepreneurs, d’incubateurs et d’acteurs du monde entrepreneurial.

3 min pour conviancre le jury, une étude offerte pour la projet gagnant !

Pour s'inscrire, voici le formulaire à compléter : https://lnkd.in/eXdrZyC9

