Nord Préparation à l’Agrégation de SES – Sciences Po Lille Sciences Po Lille Lille, 26 janvier 2024, Lille. Préparation à l’Agrégation de SES – Sciences Po Lille Vendredi 26 janvier 2024, 09h00 Sciences Po Lille La préparation à l’Agrégation de SES de Sciences Po Lille forme les étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement et/ou qui envisagent une poursuite d’études dans la recherche en sciences sociales. Depuis sa création en 1997, elle s’est hissée au tout premier plan national avec des résultats aujourd’hui équivalents à ceux des Ecoles Normales Supérieures. Depuis 2010, la préparation s’effectue dans le cadre d’un double-diplôme avec la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Lille. Les étudiants qui suivent avec succès la formation obtiennent ainsi, indépendamment de leur résultat au concours, le diplôme de Sciences Po Lille et le grade de Master de l’Université de Lille. Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

