Quelle démocratie écologique? Jeudi 23 novembre, 18h00 Sciences Po Lille Entrée libre

La participation citoyenne est au coeur de la pensée de Joëlle Zask, inspirée par celle

du philosophe américain John Dewey. Pour elle, non seulement l’écologie ne s’oppose

pas à la démocratie mais ces deux exigences doivent être pensées et portées ensemble.

Céline Spector, pour sa part, considère que l’intégration européenne favorise les

décisions au bénéfice de l’écologie, et tente de concevoir les réformes de la démocratie

représentative qui les rendraient plus légitimes. En cette période de crise des institutions

sociales, politiques, économiques, face aux menaces écologiques, les deux philosophes

dialogueront sur l’alliance nécessaire entre écologie et démocratie.

Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

Céline Spector © Emmanuelle Marchadour