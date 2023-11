Traduire Hitler Sciences Po Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Traduire Hitler Sciences Po Lille Lille, 22 novembre 2023, Lille. Traduire Hitler Mercredi 22 novembre, 18h30 Sciences Po Lille Entrée libre « Pourquoi un homme politique extrémiste consacre-t-il sept cents pages à développer

des théories perverses et fumeuses dans une langue à peu près inaccessible au

commun des mortels ? Pourquoi ce style confus, cette accumulation d’adverbes, de

conjonctions douteuses, ces glissements sémantiques, ces syllogismes, ces dérapages

du cheminement déductif ? Est-ce de l’incapacité ? Ou bien une méthode ? ». Si certains se

demandent à quoi bon sortir de l’oubli ce brûlot de haine, Olivier Mannoni, qui a consacré

dix ans à la retraduction de Mein Kampf, leur répond. Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

