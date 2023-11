Jemna. L’oasis de la révolution Sciences Po Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Dans ce livre issu d'une solide enquête sur l'action collective de récupération des terres

d’un domaine de l’oasis dattière de Jemna, au sud-ouest de la Tunisie, au cours de « la

révolution de la dignité » de janvier 2011, Mohamed Kerrou poursuit sa réflexion sur le

bilan de cette révolution. Il pose que « Jemna a réussi, là où la “révolution de la dignité”

a échoué, grâce à une mobilisation des citoyens attachés à la “terre des ancêtres” et à

une démocratie participative qui permet de débattre librement des “affaires de la cité” »,

