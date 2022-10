Pascal Boniface | Les enjeux géopolitiques de la Coupe du monde de football au Qatar Sciences-Po LIlle, 10 octobre 2022, Lille.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Pascal Boniface et Stanislas Frenkiel (modération) handicap moteur;handicap visuel mi;vi

Sciences-Po LIlle 9 Rue Auguste Angellier, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

> Pascale Boniface

Pascal Boniface est Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

Il dirige également La Revue internationale et stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle depuis 1985).

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, l’impact du sport dans les relations internationales (il a développé le concept de géopolitique du sport), le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France. Nombre d’entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement et traduits dans plusieurs langues.

Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, intervient régulièrement dans les médias, nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels et fait de nombreuses conférences et débats en France et à l’étranger. Il est l’un des géopolitologues les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il décrypte l’actualité internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire « Comprendre le monde », ainsi qu’à travers ses différents blogs : IRIS, Mediapart et personnel.

Pascal Boniface est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme et consultant géopolitique pour l’ONG Peace and Sport.

Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national du mérite, Officier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il a également reçu le prix Vauban en 2011.

> Stanislas Frenkiel (Modération)

Stanislas Frenkiel est historien, maître de conférences des Universités et directeur de la collection Cultures Sportives d’Artois Presses Université – Faculté des Sports et de l’Éducation Physique (STAPS) – Université d’Artois.

Après une thèse en STAPS portant sur l’histoire des footballeurs professionnels algériens en France des années 1950 aux années 2000 et plusieurs expériences postdoctorales en France et à l’étranger, ses recherches s’orientent vers deux directions.

Premièrement, l’étude des migrations sportives internationales et la régulation du marché des sportifs professionnels à travers les carrières sportives et trajectoires biographiques de footballeurs professionnels (en contexte colonial et postcolonial) ainsi que la professionnalisation du métier d’agent sportif en Europe. Deuxièmement, la construction des performances et des vulnérabilités sportives, produits de violences personnelles, sociales, économiques, étatiques, institutionnelles et symboliques.

Il a publié trois ouvrages : « Une histoire des agents sportifs en France, les imprésarios du football (1979-2014) » (Editions du CIES, 2014), « Sports in postcolonial worlds » (Routledge, 2016, avec Nicolas Bancel et Thomas Riot) et « Le football des immigrés, France Algérie, l’histoire en partage » (Artois Presses Université, 2021).

Pascal Boniface © DR