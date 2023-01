Sciences participatives : Les abeilles sauvages (sur réservation) Le Verdon-sur-Mer, 29 avril 2023, Le Verdon-sur-Mer .

Sciences participatives : Les abeilles sauvages (sur réservation)

15 bis route de Soulac CPIE Médoc Le Verdon-sur-Mer Gironde CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

2023-04-29 10:00:00 – 2023-04-29 12:00:00

CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

Le Verdon-sur-Mer

Gironde

On entend souvent parler des abeilles domestiques, productrices de miel. Mais connaissez-vous les abeilles

sauvages ? Plus discrètes, souvent solitaires, ce sont des pollinisatrices hors pair et indispensables. Dans le cadre

de notre partenariat avec le PNR Médoc, nous proposons de venir découvrir ces insectes. Ainsi, Amélie DELERUE,

chargée de mission LIFE abeille sauvage viendra vous présenter l’étude qu’elle mène sur ce sujet. Elle sera

accompagnée par un membre de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) qui vous formera à la

reconnaissance des insectes pollinisateurs grâce au programme de sciences participatives SPIPOLL.

On entend souvent parler des abeilles domestiques, productrices de miel. Mais connaissez-vous les abeilles

sauvages ? Plus discrètes, souvent solitaires, ce sont des pollinisatrices hors pair et indispensables. Dans le cadre

de notre partenariat avec le PNR Médoc, nous proposons de venir découvrir ces insectes. Ainsi, Amélie DELERUE,

chargée de mission LIFE abeille sauvage viendra vous présenter l’étude qu’elle mène sur ce sujet. Elle sera

accompagnée par un membre de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) qui vous formera à la

reconnaissance des insectes pollinisateurs grâce au programme de sciences participatives SPIPOLL.

+33 5 56 09 65 57

CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-20 par