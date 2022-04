Sciences Noctambules Chronographe (Le), 6 mai 2022, Rezé.

2022-05-06

Horaire : 21:00 23:59

Gratuit : oui Tous les âges

Soirée d’observation du ciel et de la nature Vendredi 6 mai 2022 de 21h à minuit Au Chronographe, sur le site Saint Lupien au 21, rue Saint-Lupien à Rezé(parking Hôtel de ville de Rezé) Accès libre et gratuit Le Muséum d’histoire naturelle, le Planétarium, la Société d’Astronomie et le Chronographe vous convient à découvrir le ciel métropolitain et la faune au cours d’une veillée aux étoiles sur les 2 hectares du site archéologique Saint-Lupien à Rezé. Le temps d’une soirée le Chronographe vous ouvre ses portes pour une découverte de l’archéozoologie, et la manière dont les archéologues font parler les restes d’insectes, les pollens et les graines retrouvés en fouilles. Sous la voûte étoilée, les animateurs du Planétarium et la Société d’Astronomie de Nantes vous feront découvrir le ciel à l’aide de lunettes et de télescopes. Vous pourrez observer sur la Lune en premier croissant, les ombres des remparts de cratères et les chaînes montagneuses qui s’étirent sur la surface lunaire, ainsi que les constellations du ciel de printemps : le Lion, le Bouvier… n’oubliez pas vos jumelles ! Le crépuscule et la nuit sont des moments propices à l’activité de certains insectes et des chauves-souris. Dès 21h, vous pourrez partir à la découverte de ces animaux avec le Muséum d’histoire naturelle. Accompagné de naturalistes et équipé d’instruments d’observation et de collecte, tout un chacun tentera d’observer cette faune nocturne dans ses activités quotidiennes et de l’identifier ! Si vous en avez une, vous pouvez apporter une lampe en lumière rouge pour vous guider lors des animations extérieures.En cas de mauvaise météo, les animateurs du planétarium et les astronomes amateurs de la SAN se replieront à l’intérieur du Chronographe et vous expliqueront tout sur les cratères lunaires et les instruments d’observation ; et les naturalistes vous feront découvrir les insectes des collections du Muséum dans la Chapelle.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr