Sciences-fictions du réel Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Trois auteur·ices, performeur·euses, pour qui la science-fiction n’est jamais une fabrique de mondes utopiques, mais un lieu de transformation des possibles.

Dès 15 ans

Rencontre et lecture



Ce qui m’intéresse, c’est de restituer la manière dont nos paysages intimes se transforment au contact du merveilleux et du sublime. « Sabrina Calvo



UNE RENCONTRE AVEC HÉLOÏSE BRÉZILLON, SABRINA CALVO ET ALAIN DAMASIO ACCOMPAGNÉE D’UNE LECTURE PERFORMÉE



Science-fiction et monde réel deux univers que tout semblerait opposer… Et pourtant. Par l’accentuation, par le décentrement, par le renversement, la science-fiction nous offre un prisme redoutable pour penser nos présents, éprouver d’autres futurs, dessiner des chemins de traverse. Mais que peut véritablement la science-fiction pour le réel ? Qu’attendre d’elle ?



Trois auteur·ices se rencontrent autour de cette question. Héloïse Brézillon, Sabrina Calvo, Alain Damasio. Trois auteur·ices, performeur·euses, pour qui la science-fiction n’est jamais une fabrique de mondes utopiques, mais un lieu de transformation des possibles.



Héloïse Brézillon est poétesse, autrice de science-fiction et doctorante en pratique et théorie de la création artistique. Au travers de sa thèse en recherche-création, elle explore les liens qui se tissent entre science-fiction, poésie et son.



Sabrina Calvo, née à Marseille, est écrivaine et plasticienne. Elle façonne des mondes oniriques et révolutionnaires, explorant l’intimité de nos affects contemporains.



Alain Damasio est écrivain de science-fiction et typoète. Ses romans et nouvelles se construisent autour de récits d’anticipation et de prototypes de sociétés possibles, terriblement adressés au monde présent.



Déroulé de la soirée



18h · Restitution publique de l’atelier d’écriture Imaginer le(s) futur(s) mené par les trois auteur·ices auprès d’un groupe de participant·es (voir ci-contre).

19h · Apéro-dédicace.

20h · Rencontre & lecture performée.



Distribution



· Lecture-performance Benjamin Mayet Dire-Théâtre · Création sonore ZeroDrop · Illustration © Luderwan EUR.

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

