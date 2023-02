Sciences express : animations gratuites de 15 minutes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sciences express : animations gratuites de 15 minutes Muséum d’Histoire Naturelle, 25 février 2023, Nantes. 2023-02-25

Horaire : 16:15 16:30

Gratuit : oui Tous les âges Pendant les vacances scolaires, les médiateurs vous proposent des animations express de 15 minutes, pour tous les publics Sans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au Muséum ***************************Programme :- Lundi 13 février à 16h15 : Un os pour le chien ?A partir de l’observation d’un squelette d’Homo sapiens, prenons ensemble 15 minutes pour faire de l’anatomie comparée avec le squelette de l’éléphant d’Asie présenté en galerie de zoologie.- Mercredi 15 février à 16h15 : Un os pour le chien ?A partir de l’observation d’un squelette d’Homo sapiens, prenons ensemble 15 minutes pour faire de l’anatomie comparée avec le squelette de l’éléphant d’Asie présenté en galerie de zoologie.- Jeudi 16 février à 16h15 : La taxidermieLa taxidermie d’hier à aujourd’hui : comment les techniques pour naturaliser les animaux ont-elles évoluées ? Un regard différent porté sur les animaux naturalisés du Muséum.- Vendredi 17 février à 16h15 : Le coelacanthe ou l’art de marcher sous l’eauPartons à la découverte de cet animal légendaire.- Lundi 20 février à 16h15 : Les squamatesDécouverte des lézards, ces vertébrés au corps allongé muni d’une longue queue, revêtus d’écailles cornées.- Mercredi 22 février à 16h15 : La baleine est-elle énorme une vache ?A première vue , rien ne rapproche la vache de la baleine ! Si ces 2 mammifères ne se ressemblent pas et ont des modes de vie vraiment différents , ils sont pourtant de très proches parents. Apprenons-en plus en regardant de près le plus gros spécimen du muséum.- Jeudi 23 février à 16h15 : Le coelacanthe ou l’art de marcher sous l’eauPartons à la découverte de cet animal légendaire.- Vendredi 24 février à 16h15 : Les marsupiaux : tout est dans la pocheDe la chine, en passant par l’Europe et les USA jusqu’à l’Australie, suivons les traces de ces animaux qui portent leurs petits dans une poche.- Samedi 25 février à 16h15 : Un os pour le chien ?A partir de l’observation d’un squelette d’Homo sapiens, prenons ensemble 15 minutes pour faire de l’anatomie comparée avec le squelette de l’éléphant d’Asie présenté en galerie de zoologie. Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Age maximum Tous les âges lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

