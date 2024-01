Sciences et alimentation des ateliers ludiques pour les vacances Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon, samedi 17 février 2024.

Sciences et alimentation des ateliers ludiques pour les vacances Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon Côte-d’Or

Bien manger, c’est aussi une science… Pendant les vacances d’hiver, la Cité internationale de la gastronomie et du vin propose aux enfants des ateliers ludiques. Du 17 février au 3 mars, ils pourront tester des expériences culinaires étonnantes, tout en apprenant des astuces pour une alimentation saine et variée. Comment les aliments de la recette se transforment-ils quand vous cuisinez ? D’où viennent le lait et le chocolat ? .

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 12 Parvis de l’Unesco

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-03



