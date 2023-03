SCIENCES EN LUMIÈRE : SÉCHERESSE EN EUROPE Salle des fêtes Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Catégories d’Évènement: Lorry-Mardigny

Moselle

SCIENCES EN LUMIÈRE : SÉCHERESSE EN EUROPE Salle des fêtes, 24 mars 2023, Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny. SCIENCES EN LUMIÈRE : SÉCHERESSE EN EUROPE 2 rue des Sources Salle des fêtes Lorry-Mardigny Moselle Salle des fêtes 2 rue des Sources

2023-03-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-24 22:30:00 22:30:00

Salle des fêtes 2 rue des Sources

Lorry-Mardigny

Moselle Lorry-Mardigny Sécheresse en Europe, une soirée projection-débat « Sciences en lumière »

La projection du film documentaire « Sécheresse en Europe : catastrophe en vue » (documentaire Jens Niehuss, 52 min.) sera suivie d’un débat avec Vincent Huault, maître de conférence à l’Université de Lorraine, Laboratoire de GéoRessources (Nancy).

Entrée gratuite

Site de Sciences en lumière : https://www.centre-est.cnrs.fr/fr/sciences-en-lumiere +33 6 47 33 29 07 https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ Sciences en lumière

Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lorry-Mardigny, Moselle Autres Lieu Lorry-Mardigny Adresse Lorry-Mardigny Moselle Salle des fêtes 2 rue des Sources Ville Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Departement Moselle Lieu Ville Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny

Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorry-mardigny lorry-mardigny/

SCIENCES EN LUMIÈRE : SÉCHERESSE EN EUROPE Salle des fêtes 2023-03-24 was last modified: by SCIENCES EN LUMIÈRE : SÉCHERESSE EN EUROPE Salle des fêtes Lorry-Mardigny 24 mars 2023 2 rue des Sources Salle des fêtes Lorry-Mardigny Moselle Lorry-Mardigny Moselle Salle des fêtes Lorry-Mardigny

Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Moselle