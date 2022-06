Sciences en bas de chez toi Pau, 8 juillet 2022, Pau.

Sciences en bas de chez toi

Rue du Parc en Ciel Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-07-08 15:30:00 – 2022-07-10 19:30:00

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Chaque après-midi du 8 au 12 Juillet sur le quartier d’Ousse-des-Bois, Les Petits Débrouillards proposent des activités ludiques autours des sciences, et d’autres surprises, pour toutes les curieuses et curieux, petits et grands.

Des vacances sous le signe de l’amusement ! Curieuses ou curieux ? Petits ou grands ? Débutants ou initiés ? Viens fêter le début des vacances avec les Petits Débrouillards dans le quartier d’Ousse-des-Bois ! Au programme: expériences scientifiques en plein air, mini-jeux et activités ludiques !

Accès libre et gratuit. A partir de 6 ans (jusqu’à 106 ans).

+33 6 30 98 22 66

Les petits débrouillards

Pau

