Viens t’éclater au Château de Brannay où les activités vont s’enchainer pour t’entrainer dans un tourbillon d’aventures où la science jouera un rôle important … Spécial 6/8 ans : Découvre la cuisine sous la houlette de nos chercheurs en bon goût… Tu pourras suivre un protocole expérimental, manipuler du matériel de laboratoire, et te lancer dans la création de tes bonbons préférés ! Spécial 9/11 ans : Participe à une enquête digne des meilleurs romans.. Tu apprendras à prendre des empreintes digitales, à rechercher des indices et échafauder des hypothèses afin de découvrir l’énigme du château de Brannay En complément tu pourras t’initier à l’équitation (2 séances) , te baigner dans la piscine du centre et t’éclater dans la forêt privée du château.. Sans parler d’une nuit en roulotte avec feu de camp et autres grands jeux et veillées … Au cours du séjour, dans la bonne humeur et le jeu nous mettrons en œuvre différentes compétences – MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE : Maitrise de la langue française par l’enrichissement du vocabulaire équestre. Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles – METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE : Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles – COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES : Adapter ses gestes par rapport à des actions précises ; Développement corporel et habilités motrices et prise de confiance en soi (Poney) ; Par l’utilisation des conseils d’enfants : développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes – CULTURE SCIENTIFIQUE : Ce séjour est organisé en partenariat avec les SAVANTURIERS ; Suivre un protocole expérimental, manipuler du matériel de laboratoire, importance des contrôles négatifs et positifs dans une expérimentation ; rechercher et collecter des informations [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

Château de Brannay Rue de l’Ancienne gare, 89150 BRANNAY



